Haberler » Güncel » OMÜ öğrencilerinden gaziler anısına hatıra ormanı - Haber

OMÜ öğrencilerinden gaziler anısına hatıra ormanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, gaziler için bir hatıra ormanı kurdu.

20.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:39 OMÜ öğrencilerinden gaziler anısına hatıra ormanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, gaziler için bir hatıra ormanı kurdu.

OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri "Toplumsal Sorumluluk Projesi" dersi kapsamında "Gazini Gönlünde Yücelt" sloganı ile Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü içerisinde kurdukları hatıra ormanı 35 fidandan oluşuyor. "Yaşayan Anıt" adını verdikleri projenin oluşturulmasında görev alan grup temsilcisi Nazlı Erşahin konuşmasında, "Projemizin çıkış noktası son zamanlarda gazilerimize yapılan saygısızlıkların ve darp olaylarının artmasıdır. Yaşanan bu olaylar doğrultusunda neler yapabiliriz dedik ve bir farkındalık projesi düzenlemeye karar verdik. İlk etapta afiş ve farkındalık videosu hazırladık. Projemizin OMÜ öğrencileri tarafından hatırlanması ve okulumuzda bir izi kalması için gazilerimiz ile birlikte okulumuz kampüsü içerisine bir hatıra ormanı yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

"Gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz"

Böyle anlamlı bir projenin parçası olmaktan gurur duyduğunu belirten grup üyesi Büşra Çoban, "Gazilerimiz tarihimizin yaşayan abideleridir. Bizler de bu yoldan hareket ederek projemize 'Yaşayan Anıt' ismini vermekte karar kıldık. Bizler için canlarını feda etmek uğruna savaşan gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Fakat bu proje ile bir nebze de olsa vefa borcumuzu yerine getirmek istedik. Gazilerimizin son dönemde yaşadığı çirkin saldırılar bizleri çok rahatsız etti ve bunun gibi olayların bir daha asla yaşanmamasını umarak bir farkındalık projesi ortaya koyduk. Umarım projemiz amacına ulaşır, gazilik kavramına ve gazilerimize karşı daha duyarlı hale gelebiliriz" şeklinde konuştu.

"Gazilerimize saygı ve vefa borcumuz var"

Proje kapsamında sürekli gazi ziyaretlerinde bulunduklarını aktaran İbrahim Ethem Çam, "Gazilerimiz için onlarla beraber doğaya fidanlar armağan ettik. Vatanın müdafaasında görev yapmış olan gazilerimize saygı ve vefa borcumuz adına etkili, verimli ve anlamlı bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Proje son bulmadı"

Projenin son bulmadığını ve bir farkındalık videosu hazırladıklarını belirten grup üyeleri, "Videomuz internet camiasında dolaşmaya devam ettiği sürece projemiz de devam edecek. Biz de en azından okulumuzdan mezun olana kadar yine çeşitli etkinlikler ve hazırlayacağımız videolar ile projemizi devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.

Oluşturulan hatıra ormanına fidan dikim etkinliğine, OMÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çakın, Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Nur Erdem'in yanı sıra akademisyenler, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, gaziler, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:54   İstanbul Valisi Yerlikaya: "İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi... - Haber
12:54   Mersin'de Uluslararası Turunçgil Kongresine özel hatıra ormanı - Haber
12:53   Suriye'de yeni göç dalgası - Haber
12:49   İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Büyükada'da 81 atta ruam hastalığı tespit edilmiş ve bu atlar itlaf... - Haber
12:48   'Kilim Diyarı Eşme' yeni logosunu arıyor - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
20.12.2019 12:56:07