Haberler » Güncel » OMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna 'Temiz Havuz Sertifikası' Ödülü - Haber

OMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna "Temiz Havuz Sertifikası" Ödülü

2001 yılından itibaren Karadeniz'in en büyük spor komplekslerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Olimpik Yüzme Havuzu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Temiz Havuz Sertifikası" almaya hak kazandı.

23.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:29OMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna
2001 yılından itibaren 'in en büyük komplekslerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Olimpik Yüzme Havuzu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Temiz Havuz Sertifikası" almaya hak kazandı.

OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında her ay düzenli olarak yapılan denetimlerde (mikrobiyolojik, kimyasal, hijyen, klor, ph vb. ölçümler), havuz suyu hijyeni ve su kalitesi standartlarının sağlandığı tespit edildiğinden geçen üç yıl olduğu gibi 2019 yılında da "Temiz Havuz Sertifikası" ile ödüllendirildi.

Karadeniz Bölgesi'nin "Temiz Havuz Sertifikalı" tek havuzu olan OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu; OMÜ öğrencileri, personeli ve Samsun halkına sağlıklı ve kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karadeniz, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:16  Ehliyetsiz sürücü çarptı, 3 gün sonra hastanede öldü
12:11  Kocasinan Belediyesi'nden dünya standartlarında temizlik hizmeti
12:11  KKTC'de askıda ekmeğe yoğun ilgi
12:11  Gülşehir Belediye ekipleri yaban hayvanları unutmadı
12:12  Nevşehirli gençler için ücretsiz grafik tasarım kursu başlıyor
23.01.2020 12:17:12