OMÜ TSE dış tetkik sürecini başarıyla tamamladı

Kalite Yönetim Sistemi'ne geçen Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Belgelendirme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen dış tetkik süreci sona erdi.Dört gün süren çalışmalar sonrasında OMÜ Rektörlük Senato Salonu'nda süreç kapanış toplantısın gerçekleştirildi."Bu süreç kurumumuzun gelişmesine katkı sağlayacak"Toplantıda, süreci değerlendiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Bildiğiniz gibi dört gün önce yine bir araya gelmiştik. Bu dört gün içerisinde TSE'den gelen değerli misafirlerimiz, tetkiklerini yaparak çalışmalarını tamamladılar. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu sürecin yürütülmesinde, koordinatör olarak görev yapan Vedat Ceyhan hocamıza ve kalite koordinatörlüğü ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin kurumumuzun gelişmesine katkı sağlayacak. Bizim fark edemediğimiz hususları, uzmanlar tarafından dışarıdan bir göz ile gözden geçirilmiş olması bir kazançtır. Bu sürecin faydalı olacağını düşündüğümüz için tespitler bizleri rahatsız etmedi. Elbette bu kadar büyük bir kurumda bir takım eksikliklerimiz olacaktır. Bizim niyetimiz, göremediklerimizi de görerek, OMÜ'yü daha iyi bir kurum haline getirmektir. Bunu da gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi."Katılımın yüksek olduğu bir tetkik gerçekleştirdik"Tetkikler esnasında duyulan ilgi ve katılımın yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren TSE Baştetkikçisi Fatih Sağdıç, "Dört gün boyunca birlikteydik, sürecin başında fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve daire başkanlarıyla, hep birlikte bu süreçten neler umduğumuzu dile getirmiştim. Sürecin tamamı umduğumuz gibi gerçekleşti. Her gittiğimiz fakültede güzel bir karşılama oldu, her bölüm bize inanılmaz katkılarda bulundu. Mühendislik Fakültesiyle başladık. Sonrasında Eğitim Fakültesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (MYO) başta olmak üzere hem akademisyenleri hem de idari personeli gördüğümüz bir tetkik gerçekleştirdik. Her gittiğimiz bölümde muhakkak bölüm başkanları, şube müdürü ve idari personel tetkikte bulundu. Katılımın yüksek olduğu bir tetkik oldu bizim için. Fakültelerin yanı sıra biri MYO'ları da görme durumundaydım. Sağlık Hizmetleri MYO tetkik sonrası bizlerde güzel izlenimler bıraktı. Bildiğiniz gibi ülkemizde MYO'lar eskisi gibi talep edilmiyor. Buna rağmen OMÜ'nün bölüm açılabilecek düzeyde bir MYO'ya sahip olduğunu görmek dikkatimizden kaçmadı" diye konuştu.Tetkikleri değerlendiren TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, TSE Tetkikçileri Mustafa Tıkansak, Nuray Balaban ve Ayşe Akbaba, kendilerinin tetkik yapılan fakülteler ve idari birimlerde, kendilerinin misafirperver bir şekilde karşılandıklarından duydukları memnuniyeti ve mevcut eksikliklerin düzeltilebilecek düzeyde olduğunu tespit ettiklerini vurguladı."Eksiklerimizi görmemiz bizim için çok önemliydi"Dış tetkik ekibinin yaptığı çalışmalarının OMÜ için faydaları dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, "Öncelikle bu konuya önem vererek bu önemli görevi bizimle buluşturarak, Kalite Yönetim Sistemi'nin OMÜ'de yaşamasını uygun bulan Rektörümüze teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir irade ve destek olmaksızın bir kurumun olumlu yönde ilerleme kaydedebilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Sonrasında en büyük teşekkürü, sahada sistemin uygulanması konusunda çeşitli platformlarda yaptığımız çalışmalarda bizlere katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz haziran ayı itibariyle OMÜ'nün Kalite Yönetim Sistemini olgunlaştırıp, şekil vererek, TSE'nin de bizim standartlara uygunluğumuzu ve sahada yaşayabilirliğimizi test etmek üzere ortaya koymuş olduk. Bu gelişmeler sadece bizim yaptığımız çalışmalardan ibaret değil. OMÜ'nün 44 yıldır geleneğinden gelen çalışmaların bir potada eritilmesiyle ortaya çıktı. Bu kapsamda geçmişten günümüze emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Son teşekkürü de dış tetkik ekibine etmek istiyorum. Eksiklerimizi görmemizi sağladılar ve bu bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu."Kalite belgesinin verilebilecek düzeyde olması hepimizi sevindirdi"Toplantı sonunda, sürecin OMÜ'ye sağladığı katkıları dile getiren Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Bu çalışmanın sonucunda, belli bir noktadan Kalite Yönetim Sistemini tesis etmiş olabilmenin işaretlerini görünce mutlu olduk. Tabii ki her çalışma her emek, bir karşılık bulunca daha anlamlı oluyor. Sizlerin gayretleri ve çabalarıyla, düzeltilecek eksikliklere rağmen, kalite belgesinin verilebilecek düzeyde olması, Üniversitemiz adına hepimizi sevindirdi. Fakat bu belgenin veriliyor olması, eksiksiz olduğumuz anlamına gelmiyor. Biz bu eksikleri düzelterek, kurumumuzu daha ileriye taşıyacağımıza dair, dış tetkiki yapan arkadaşlarımızın huzurunda söz veriyoruz. Yaşanılan bu süreç, OMÜ'ye ciddi katkıları olacağına olan inancımızın bir sonucuydu. Daha büyük bir heyecan ve istekle, eksikliklerimizi giderip, sistemimizi oturtup üniversitelerimiz arasında örnek olabilecek bir seviyeye ulaşmayı hedefliyoruz. Çok iyi durumda olan birimlerimiz olduğu gibi, eksikleri olan birimlerimiz de var. Bunlar sizlerle paylaşılacak ve bu yolculuk hep birlikte devam edecektir" ifadelerini kullandı.Toplantı, karşılıklı başarı dilek ve temennilerinin ardından sona erdi.Toplantıya ayrıca; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan ve Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Adnan Bahadır, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, üniversite yönetimi ve daire başkanları katıldı. - SAMSUN