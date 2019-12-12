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Ömür Gedik'ten dikkat çeken çıkış: Öldüğümde 'Ömür telef oldu' dersiniz

Ölen hayvanlar için telef oldu denilmesinden rahatsız olan Ömür Gedik, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda "Ben de öldüğümde de 'Ömür telef oldu' dersiniz" diyerek tepki gösterdi.

12.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:43

Geçtiğimiz günlerde yaptığı cinsel ilişki içerikli paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla adından yine söz ettirdi. Hayvanlar öldüğü zaman "Telef oldu" denilmesinden hoşlanmadığını söyleyen Gedik, kendisi hakkında ilginç bir çıkış da bulundu.

"ÖMÜR TELEF OLDU"

Twitter hesabı üzerinden gazetede okuduğu bir haberi ve o haberin veriliş şeklini takipçileriyle paylaşan Gedik, ölen attan "telef oldu" şeklinde bahsedilmesinden rahatsız olduğunu söyleyerek "Öldüğümde şunu talep ediyorum, türcü insanoğluna mesajımdır. Hayvanlara öldü diyemiyorsanız, kendinize hakaret sayıyorsanız bana da öldü demeyin, Ömür telef oldu dersiniz" dedi.

"ARTIK VEGAN GİYİME GEÇMENİN ZAMANI GELDİ"

Yeni şarkıcı Aramışsın'ın klibinde deri ve kürk parçaların olduğu bir kombin giyen Gedik, gelen sorular üzerine "Üzerimde hayvanlardan yapılmış olan hiçbir şey yok. Ayakkabılarım bile suni deri. Bu çok tartışılıyor ama ben giyilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç biri için hayvan öldürmeye gerek yok. Artık vegan giyime geçmenin zamanı geldi. Özellikle yurt dışında trend olmuş durumda. Saçlarımda ki gökkuşağı da hoşgörü ve sevginin mesajı. Bu da cana kıyarak değil severek oluyor demişti.

CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTI

Yaptığı paylaşım ve çarpıcı açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Ömür Gedik, 1 ay önce Twitter hesabından "Geceye mesajım... Seks diyorum" yazılı bir notla muz fotoğrafı paylaşmıştı. Paylaşımı dikkat çekmek için yaptığı söyleyen Ömür Gedik, iktidarsızlık yaptığı gerekçesiyle vatandaşları et yememesi gerektiği konusunda uyarmıştı.

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Ömür Gedik'ten dikkat çeken çıkış: Öldüğümde 'Ömür telef oldu' dersiniz

Ömür Gedik, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
KANUN:Deriz merak etme.
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DUYARLI VATANDAŞ:SENİNLE BİR ÖMÜR YETMEZ. . . .
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SERKAN:Senin gibi düşünenlerden Allah uzak etsin
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ZİYAA:Tamam Ömür Hanım, vasiyetini yerine getireceğiz. . . Kafanı yorma sen. . .
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VATANDAŞ:süt gibisin ömür istiyorum
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