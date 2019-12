Ömür Gedik'in Can Yaman'ın "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" sözlerine yaptığı yorum kadınları kızdırdı

Son zamanlarda yaptığı her açıklama ve hareketle gündem olan ünlü oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz hafta İspanya'da bir programa konuk oldu. Hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Yaman, "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabını verdi. Yaman'ı bu cevabına en ilginç yorum ise Ömür Gedik'ten geldi.

"CAN'LA ARKA ODAYA GEÇME İMKANI OLDUĞUNDA DÜŞÜNMEYECEK KADINLAR BİLE ELEŞTİRDİ"

Geçtiğimiz hafta yaptığı cinsel ilişki içerikli paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çeken Ömür Gedik, gazetede yazdığı köşe yazısında Can Yaman'la alakalı şunları söyledi: "Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar tarafından bile eleştirildi Can. Pes yani. İşte biz buna 'Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu' diyoruz. Can'a tavsiyem biraz inzivaya çekilsin, kendini dinlesin. Kötücül yorumları da kafasına takmasın"

HEMCİNSLERİNİ KIZDIRDI

Ömür Gedik'in Can Yaman hakkındaki yazısı başta hemcinslerini kızdırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ömür Gedik'in bu çıkışına tepki gösterdi. İşte o tepkilerden bazıları:

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Can Yaman'ı eleştirirken bir çok kadını zan altında bırakan Ömür Gedik'e tepki mesajları yağdı. Kısa sürede eleştiri oklarının hedefi olan Gedik, Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak "Sevgili hemcinslerim, Can Yaman'ı hatasını bulduğu an maden bulmuşcasına, hunharca ve organize bir şekilde linç eden yazarlarla ilgili bir durum tespiti yaptığım yazımı üstüne alınması gerekenlerle kendinizi karıştırmayın." dedi.





"CAN'IN LİNÇ EDİLİP YOK EDİLMEYE ÇALIŞILMASINA İÇİM EL VERMİYOR"

Öte yandan Can Yaman'la yıllar önce röportaj yaptığını hatırlatan Gedik, "Can'la ilk röportajında birlikteydik. Güzel bir yol katetti. Yurt içi ve yurt dışında sevildi. PR çalışmaları sırasında hatalı cümleler kurdu diye (ki kendi de farkında ve bir daha yapacağını sanmıyorum) bu kadar linç edilip yok edilmeye çalışılmasına benim içim el vermiyor." şeklinde paylaşım yaptı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta davet üzerine gittiği İspanya'da hayranlarından gelen soruları yanıtlayan Can Yaman'ın "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadına verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Çevirmen aracılığıyla soruyu duyan Yaman, "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" cevabıyla çevirmeni bile şaşkına çevirmişti.