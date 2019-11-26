Ömür Gedik'in "Et yemek iktidarsızlık yapar" çıkışına sevgilisi Ferhat Göçer'den cevap: Etsiz yemek yemem

Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Geceye mesajım seks diyorum" dedi. Dikkatleri üzerine çekmek için böyle bir paylaşım yaptığını söyleyen Gedik "Et yemek iktidarsızlığa neden olur. Vegan olun!" diyerek herkesi uyarmak istediğini söyledi. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Gedik'e bir yorum da yıllardır aşk yaşadığı Ferhat Göçer'den geldi.

"ET OLMAYAN YEMEĞE YEMEK DEMEM"

Gedik'in sevgilisi Ferhat göçer, katıldığı bir programda konu hakkında konuştu. Sunucunun "Et yer misin?" sorusunun üzerine kendisini tutamayarak kahkaha atan Ferhat Göçer "Etçi bir insanım. Et olmayan yemeğe yemek demem. Masamda et olmazsa o masa olmaz" dedi. Ömür Gedik'in sevgilisi Ferhat Göçer'in bu sözlerine ne diyeceği ise merak konusu oldu.

CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPTI

Şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, geçtiğimiz gece Twitter ve Instagram hesaplarından "Geceye mesajım seks diyorum" yazarak muz fotoğrafı paylaştı. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Gedik, yaptığı açıklamada ise dikkat çekmek için bu paylaşımları yaptığını söyleyerek "Gerek hayvan çiftliklerinde gerekse de mezbahalarda yaşanan zulmün birazını biliyor olsanız tabağınıza gelen eti siz de geri göndereceksiniz. Fazla et yemek iktidarsızlığa yol açıyor. Bunun nedeni damarları tıkıyor olması." dedi.