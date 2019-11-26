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Ömür Gedik'in "Et yemek iktidarsızlık yapar" çıkışına sevgilisi Ferhat Göçer'den cevap: Etsiz yemek yemem

Ferhat Göçer, yıllardır birlikte olduğu Ömür Gedik'in "Et yemek iktidarsızlığa neden olur" sözlerinin üzerine konuk olduğu programda "Masamda et olmazsa o masa olmaz." dedi.

26.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:40

Gazeteci ve şarkıcı Ömür Gedik, geçtiğimiz gün hesabından yaptığı paylaşımda "Geceye mesajım seks diyorum" dedi. Dikkatleri üzerine çekmek için böyle bir paylaşım yaptığını söyleyen Gedik "Et yemek iktidarsızlığa neden olur. Vegan olun!" diyerek herkesi uyarmak istediğini söyledi. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Gedik'e bir yorum da yıllardır aşk yaşadığı Ferhat Göçer'den geldi.

"ET OLMAYAN YEMEĞE YEMEK DEMEM"

Gedik'in sevgilisi Ferhat göçer, katıldığı bir programda konu hakkında konuştu. Sunucunun "Et yer misin?" sorusunun üzerine kendisini tutamayarak kahkaha atan Ferhat Göçer "Etçi bir insanım. Et olmayan yemeğe yemek demem. Masamda et olmazsa o masa olmaz" dedi. Ömür Gedik'in sevgilisi Ferhat Göçer'in bu sözlerine ne diyeceği ise merak konusu oldu.

CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR YAPTI

Şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, geçtiğimiz gece Twitter ve Instagram hesaplarından "Geceye mesajım seks diyorum" yazarak muz fotoğrafı paylaştı. Kısa sürede tepkilerin odağında olan Gedik, yaptığı açıklamada ise dikkat çekmek için bu paylaşımları yaptığını söyleyerek "Gerek hayvan çiftliklerinde gerekse de mezbahalarda yaşanan zulmün birazını biliyor olsanız tabağınıza gelen eti siz de geri göndereceksiniz. Fazla et yemek iktidarsızlığa yol açıyor. Bunun nedeni damarları tıkıyor olması." dedi.

Ömür Gedik yaptığı cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı: Dikkat çekmek istedimÖmür Gedik yaptığı cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı: Dikkat çekmek istedim

Cinsel içerikli paylaşımlar yapan Ömür Gedik, tepkilerin odağı olduCinsel içerikli paylaşımlar yapan Ömür Gedik, tepkilerin odağı oldu

Ömür Gedik'in

Ferhat Göçer, Ömür Gedik, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (7)
ZİYAA:2 boş insan, ister et yiyin, ister ot yiyin. Ne halt yiyorsanız yiyin la!
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ADINIZI YAZIN..:asgari ücretle çalışıp evine et girmeyen insalarda insan değiller değilmi ferhat bey. yemekte et olmayan yemek, yemek değilmiş
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ASLI:ETİ BENDE SEVERİM. KAHVALTIDA CİĞER İŞKEMBE KELLE PAÇA. ÖĞLEN KOKOREÇ. AKŞAMDA MUMBAR DOLMASI ŞIRDAN YERİM.
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KAMYONCU RECO:BAŞKA NE YERSİN?
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2 1
ADALETLİ:abovvvv yanında durulmaz
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1 0
ZİYAA:Afiyet olsun la Aslı
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0 0
ANKARA:tam akıl hastaları. . .
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3 0
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