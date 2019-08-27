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Ömür Gedik'in şort yorumu sosyal medyayı salladı: Bazıları ayıp sınırını aşmış durumda

Şarkıcı Ömür Gedik'in, "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda" diye attığı tweete sosyal medya kullanıcıları Gedik'in şortlu fotoğraflarıyla yanıt verdi.

27.08.2019 23:51
Ömür Gedik'in şort yorumu sosyal medyayı salladı: Bazıları ayıp sınırını aşmış durumda

Şarkıcı Ömür Gedik sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı. "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." ifadelerini kullanan Gedik'e sosyal medya kullanıcılarından eleştiri yağdı.

Gedik'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerken Gedik'e tepki gösteren binlerce takipçisi "ne var bunda" dedi.

GEDİK'İ FOTOĞRAFLARIYLA ELEŞTİRDİLER

Yüzlerce kullanıcı ise Ömür Gedik'e kendisine ait fotoğraflarla cevap verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı kendisine, "Türkiyedeki bazı sanatçıların gereksiz yorumları gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Arabistanda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." diye yanıt verdi.

Gedik ise bu paylaşıma "Benim aldığım eğitimde yerine göre giyinmek diye bir şey var... Bilmem anlatabildim mi?" diye karşılık verdi.

"DİRENŞORT" TWEETİ GÜNDEME GETİRİLDİ

Öte yandan Gedik'in 2013 yılında attığı kısa şort giydiğine dair tweetleri de ortaya çıktı. Gedik söz konusu paylaşımında "DirenŞort" etiketini bile kullanmış.

GENÇ KIZIN FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİNE DE TEPKİ YAĞDI

Ömür Gedik'in Twitter'dan yaptığı şort yorumuna kendi fotoğrafları üzerinden cevap veren takipçileri, bir genç kızın fotoğrafının izinsiz çekilmesine de tepki gösterdi.

İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda diyen Ömür Gedik eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ömür Gedik'in şort yorumu sosyal medyayı salladı: Bazıları ayıp sınırını aşmış durumda

Ömür Gedik, İstanbul, Magazin, Güncel

YORUMLAR (23)
SOCAR: BU MAHLUKAT, DÜNYASINI İNSANLAR ÜZERİNE DEĞİL, HAYVANLAR ÜZERİNE KURMUŞ. ONUN İÇİN BUNUN BEYİN KIVRIMLARI EKSİK.
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MUTTO: herkes bu dunya ne yaptıysa ahirette karşılığını alacak
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KALP MİDE DAMAR BEYİN: HERKES KENDİNİ SAVUNUYOR NEDEN KİMSE DOĞRU KONUŞ MAZKİ BEN GİYERİM BAŞKASI GİYMESİN TOPLUMA ÖRNEK İNSANLAR LAZIM. BİR MÜSLÜMAN KENDİSİNE YAKIŞANI YAPMALI
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KAŞGARLI MAHMUT: İBB bence Türkçe kursu açsın. Geçen otobüs geçti mi dedim duraktakine Suriyeliymis. Almanya çalışanlarının eşlerini bile Almanca kursunu bitirmeden almıyor. Suriyeliler Afganlar da uyum sağlamaları açısından Türkçe ögrensinler. Çocuklar okulda sokakta ogreniyorlar peki kadinlar. İstanbulda 500 bin göçmen varmış.
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haber ne diyor sen ne anlatıyorsun. . aklı kıt simit kafa
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ZUBİ: Yanlış mi söylemiş? Kendi giydiği sortun sınırı ile kızın giydiği sınırsız şortu aynı mi?Sahne dünyasının içinde olan bir insan bunun altını cizdiyse ve ona bile fazla geldiyse bu yolun yol olmadığını anlayın birazcık kıt akillilar. Ne merakliymissiniz popo görmeye göstermeye yaa. . .
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X: ZUBİ bir sus da bir sus. etraf zaten gergin. . geveze sende.
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ALPEREN: bence kadın haklı bu ne boyle. . dısarda boyle gezen evde aılesının yanında cıplap gezer dıcem zaten cıplak
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ADANUS: ömür gedikte haklı kızlarda haklı şöyle düşünecek olursak millet istediğini giyiyior ama eleştiriye gelince herkes namuslu kesiliyor
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.: KADIN ÇOK HAKLI . ERKEKLERDE DARACIK ŞEYLER GİYİP HERYER MEYDANDA GEZSE DİREKT SAPIK DİYE KOVALARLAR .
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