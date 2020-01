Ömür Gedik klip çekimi için 46 katlı gökdelenin çatısına çıktı

Yazdığı yazılar kadar söylediği şarkılarla da dikkat çeken Ömür Gedik, son çalışmalarını anlattı. "Aramışsın" şarkısına 46 katlı gökdelenin üzerinde klip çeken Gedik, "Oraya çıktığımda keşke greenbox kullansaydık dedim ama artık çok geçti. Zor anlar yaşadım. Başka şeyler düşünmeye çalıştım ama çekim bitmek bilmedi, bir daha olsa yapmam" dedi.Yazdığı yazılar kadar söylediği şarkılarla da beğeni toplayan ve son parçası 'Aramışsın' ile müzik listelerinde yer alan Ömür Gedik, son çalışmalarını anlattı. Aramışsın şarkısına 46 katlı gökdelenin üzerinde klip çeken Gedik, çekim sırasında zor anlar yaşadığını belirterek o anları anlattı. Aramışsın isimli şarkısına gelen tepkilerden memnun olduğunu ifade eden Gedik, müzik dünyasına ve 2020'den beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu."BU BAŞARI POP MÜZİK ÖLDÜ DİYENLERE GÜZEL BİR CEVAP OLDU"Son şarkısına gelen tepkilerden çok memnun olduğunu ifade eden Ömür Gedik, "Pop müzik öldü tartışmalarının alev aldığı dönemdeki bu başarı pop müzik öldü diyenlere güzel bir cevap oldu. Şahane geri dönüşler var, yurt dışında yılbaşı tatiline gidenler yeni yıla benim şarkımla girmişler, video gönderdiler. Böyle geri dönüşler beni çok mutlu ediyor. En çok izlenen videom Halil Sezai ile yaptığımız Paramparça düeti, bestesi Buray'a ait radyoda ve sözlerini benim yazdığım yabancı cover İlişki Durumu Çelişkide şarkıları oldu. Sonraki şarkılarım da ilgi gördü tabi. Toplamda yüksek rakamlara ulaştım. Benim müzik geçmişim ortaokul yıllarındaki piyano eğitimime ve üniversite yıllarımdaki koro ve solistlik geçmişime kadar uzanıyor. Pat diye düşmedim müzik dünyasına, zamanla, yavaş yavaş pişerek ve müzik ve nota bilgime her geçen gün yeni şeyler ekleyerek geldim bugünlere. Halen de şan dersleri almaya devam ediyorum. Yeni şarkılar yazıyorum ama arada beğendiğim şarkılar olursa başkalarından da şarkı almaya özen gösteriyorum. Sadece kendi şarkılarımı söylemek gibi bir takıntım yok. Yeni single çalışmam sandıktan çıkan bir Aysel Gürel parçasına. Sözler Aysel Gürel'in müzik ise Hakan Yeşilkaya'ya ait. Çok güçlü bir şarkı geliyor diyebilirim" dedi."BU DÜNYADAKİ YAŞAMA AMACIM HAYVAN HAKLARI"Hayvanların korunmasına çok önem verdiğini belirten Gedik, "Haçiko hayatımın ortasında ve her şeyin önünde benim için. Bu dünyadaki yaşama amacım hayvan hakları. Haçiko derneğini ben kurdum, büyüttüm ama benimle birlikte ölmesin, her zaman masumların yanında olsun istiyorum" ifadelerini kullandı."KEŞKE GREENBOX KULLANSAYDIK DEDİM AMA ARTIK ÇOK GEÇTİ"'Aramışsın' parçasına gökdelenin çatısında klip çeken şarkıcı o anları anlattı. Gedik, "O sahneler gerçekten de gökdelenin tepesinde çekildi. Oraya çıktığımda keşke greenbox kullansaydık dedim ama artık çok geçti. Derin boşluk insanı kendine çekiyor, bu nedenle zor anlar yaşadım. Başka şeyler düşünmeye çalıştım ama çekim bitmek bilmedi. Yükseklik korkusu olanlar klibi izlemeyemediklerini söylüyorlar. King Kong'un gökdelen tepesindeki sahnesini de aynı nedenle izleyemiyorlarmış. Bende yükseklik korkusu pek yoktu. Olsa zaten 46. katta boşluğun kenarına korunmasız yatamazdım. Ama finalde Allah korudu diyorum. Bir daha olsa yapmam. 2020'de et tüketiminin azalmasını hem hayvan hakları hem de çevre sağlığı için artık daha az hayvanın kesilmesini diliyorum" diye konuştu.(İHA)