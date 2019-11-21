Ömür Gedik yaptığı cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı: Dikkat çekmek istedim

Şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, geçtiğimi gece Twitter ve Instagram hesaplarından"Geceye mesajım seks diyorum" yazılı fotoğraflar paylaştı. Paylaşımıyla kısa sürede tepkilerin odağında olan Gedik, bu tarz fotoğrafları neden paylaştığını açıkladı.

CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yaptığı paylaşım ve çarpıcı açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Ömür Gedik, "Geceye mesajım... Seks diyorum" yazılı bir notla muz fotoğrafı paylaştı. Kısa sürede gündem olmasıyla ilgili Instagram hesabından video yayınlayan Gedik, şunları söyledi: "Dün yaptığım paylaşımı anlayanlar çok iyi anladı ama anlamak istemeyenler başka yerlere çekmeye çalıştı. Dünyada da öyle Türkiye'de de böyle. İnsanların dikkatini belirli bir noktaya çekmek için ya futboldan bahsedeceksiniz ya da cinsel içerikli bir paylaşım yapacaksınız. İşte o zaman herkesin dikkati hop o noktaya çevriliyor. Sizde dikkati toplamışken istediğiniz mesajı verebiliyorsunuz. Dünyadatüm hayvan hakları örgütleri, tüm hayvan hakları savunucuları arada sırada bu tip yöntemlere baş vurmak zorunda kalıyorlar. Dertlerini daha çok insana aktarabilmek için.

Gerek hayvan çiftliklerinde gerekse de mezbahalarda yaşanan zulmün birazını biliyor olsanız tabağınıza gelen eti siz de geri göndereceksiniz. Fazla et yemek iktidarsızlığa yol açıyor. Bunun nedeni damarları tıkıyor olması. Aslında sağlığınızı tehdit ediyor. Belki de ölüme daha çabuk götürüyor. Bunu sadece ben değil bütün bilim adamları ve sağlık uzmanları söylüyorlar. Vermek istediğim mesaj tamamen buydu ve umarım bu mesaj yerine gitmiştir. İlerde bütün hayvanların çok daha mutlu olacağı bir dünyanın temelleri için umarım birkaç adım daha atabilmişizdir. Amaç tamamen buydu."

İşte Ömür Gedik'in tepki çeken paylaşımları: