Haberler » Magazin » Ömür Gedik yaptığı cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı: Dikkat çekmek istedim - Magazin

Ömür Gedik yaptığı cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı: Dikkat çekmek istedim

Dün sosyal medya hesaplarından yaptığı cinsel içerikli paylaşımlarla tepki çeken Ömür Gedik, Instagram hesabından video yayınlayarak vatandaşları et yememesi konusunda uyarmak için bu tarz paylaşımlar yaptığını söyledi.

21.11.2019 08:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 08:02

Şarkıcı ve hayvan hakları aktivisti Ömür Gedik, geçtiğimi gece ve hesaplarından"Geceye mesajım seks diyorum" yazılı fotoğraflar paylaştı. Paylaşımıyla kısa sürede tepkilerin odağında olan Gedik, bu tarz fotoğrafları neden paylaştığını açıkladı.

CİNSEL İÇERİKLİ PAYLAŞIMLARIYLA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Yaptığı paylaşım ve çarpıcı açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Ömür Gedik, "Geceye mesajım... Seks diyorum" yazılı bir notla muz fotoğrafı paylaştı. Kısa sürede gündem olmasıyla ilgili Instagram hesabından yayınlayan Gedik, şunları söyledi: "Dün yaptığım paylaşımı anlayanlar çok iyi anladı ama anlamak istemeyenler başka yerlere çekmeye çalıştı. Dünyada da öyle Türkiye'de de böyle. İnsanların dikkatini belirli bir noktaya çekmek için ya futboldan bahsedeceksiniz ya da cinsel içerikli bir paylaşım yapacaksınız. İşte o zaman herkesin dikkati hop o noktaya çevriliyor. Sizde dikkati toplamışken istediğiniz mesajı verebiliyorsunuz. Dünyadatüm hayvan hakları örgütleri, tüm hayvan hakları savunucuları arada sırada bu tip yöntemlere baş vurmak zorunda kalıyorlar. Dertlerini daha çok insana aktarabilmek için.

Gerek hayvan çiftliklerinde gerekse de mezbahalarda yaşanan zulmün birazını biliyor olsanız tabağınıza gelen eti siz de geri göndereceksiniz. Fazla et yemek iktidarsızlığa yol açıyor. Bunun nedeni damarları tıkıyor olması. Aslında sağlığınızı tehdit ediyor. Belki de ölüme daha çabuk götürüyor. Bunu sadece ben değil bütün bilim adamları ve sağlık uzmanları söylüyorlar. Vermek istediğim mesaj tamamen buydu ve umarım bu mesaj yerine gitmiştir. İlerde bütün hayvanların çok daha mutlu olacağı bir dünyanın temelleri için umarım birkaç adım daha atabilmişizdir. Amaç tamamen buydu."

İşte Ömür Gedik'in tepki çeken paylaşımları:

Cinsel içerikli paylaşımlar yapan Ömür Gedik, tepkilerin odağı olduCinsel içerikli paylaşımlar yapan Ömür Gedik, tepkilerin odağı oldu

Ömür Gedik yaptığı cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı: Dikkat çekmek istedim

Ömür Gedik, Instagram, Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (25)
SENİLAPACI:1 ileri 5 geri
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BU NE:Yaşadığın toplunun ahlakî ve kültürel değerlerine saygı göstereceksin. Burası nasıl bir Arabistan veya İran değilse, bir Almanya veya Hollanda da değil. Verilmek istenen mesaja lafım yok, ama veriliş biçimi çok yanlış.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ÖNEMLİ Mİ:Ahkam keserek insanları yanıltmayın. Laf ebeliği yapacağına, işi uzmanlarına bıraksan iyi olur hanımefendi
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
ETSEVER:et yemek iktidarsız yapmıyo ispatlayım mı?
Yayından Kaldır
12 2
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:gündemde kalmak için herşeyi yapar hale geldi yazıklar olsun
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
BEKO:Edep yok. . ! Haya yok. . ! kadın olacaksın bir de. . .
Yayından Kaldır
24 8
Cevap yaz
!:kadının ayrı bi edep sahibi mi olması gerekiyor insan edepli olmalı sadece kadın değil !
Yayından Kaldır
8 6
ERDAL:Senin gibi ahmakları ünlü yapıyoruz. . . Yazık bize
Yayından Kaldır
22 6
Cevap yaz
ZAZA:Velhasıl Geri Zekalıyız Ya, Gene Yanlış Anlamışız. !!!!
Yayından Kaldır
24 4
Cevap yaz
DANDİNİ:Sayın iç işleri bakanımız lütfen bu konuyla ilgileniniz. Nimeti cinsel organa benzetmek de ne oluyor. Bunun bir yaptırımı olmalı.çukur dizisi şiddeti artırıyor doğru. bu ve bunun gibi sanatçıların ve fenomen denen şahısların paylaşımları da zinayı, tecavüzü, tacizi artırıyor olabilir mi acaba diye düşünmedim değil.
Yayından Kaldır
19 6
Cevap yaz
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
11:36 Ayşe ve Kerem'in ilk gecesi!
11:20 "Ev halleri" notuyla video paylaşan Talat Bulut, hem şarkı söyledi hem dans etti
11:16 Tuba Büyüküstün ve kızlarından Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:51 Bilal Sonses Avrupa turnesinde
09:51 'Raif ile Letafet' bu akşam sahnede
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
08:02 Ömür Gedik yaptığı cinsel içerikli paylaşımların nedenini açıkladı: Dikkat çekmek istedim
00:07 Zeynep Alkan, çok konuşulan dans videosuna açıklık getirdi: Olay farklı yerlere geldi
23:29 Halk TV ile yollarını ayıran Uğur Dündar yeni kanalını açıkladı
21:30 Oğuzhan Koç'tan hayranlarını şaşırtan hamle: Hepsini sildi
20:55 Demet Akalın, MasterChef Kıvanç'a sert çıktı: Pilavcılara kurban ol, saygısız olan sensin
16:40 Fenerbahçe'ye 3 futbolcu için transfer teklifi yapıyor
21.11.2019 11:40:13