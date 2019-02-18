Ömür Gedik, Yayın Sırasında Çay Dolu Bardağın İçine Parmağını Soktu

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Ferhat Göçer'le ilişkisine son veren Ömür Gedik, Eser Yenenler'in sunduğu EYS Gece Modu adlı programa katıldı. Gedik'in yayın anında çay bardağına parmağını sokması ise izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

ÇAYIN SICAKLIĞINI ANLAMAYA ÇALIŞTI

TV 8'de yayınlanan EYS Gece Modu adlı programın konusu evcil hayvanlardı. Eser Yenenler'in konukları ise bir veteriner hekim, bir Youtuber ve gazete yazarı, hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik'ti. Youtuber Tuğkan Gönültaş eklem bacaklılar ve evcil hayvanlar hakkında konuşurken, Ömür Gedik, önce parmağını çay bardağının etrafında uzun süre gezdirdi. Gedik, çayın sıcaklığını anlamaya çalıştı daha sonra da parmağını içi çay dolu bardağa soktu.

İZLEYENLERİ DÜŞÜNDÜRDÜ

Gedik'in bu hareketi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı ve bu anı görenler "ne yapıyor" diye düşündürdü.