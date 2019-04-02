Ömür Güngör Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KÜTAHYA ŞAPHANE belediye başkan adayı olan Ömür Güngör isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KÜTAHYA ŞAPHANE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ömür Güngör isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KÜTAHYA ŞAPHANE adayı Ömür Güngör kimdir? BTP KÜTAHYA ŞAPHANE adayı Ömür Güngör yüzde kaç oy aldı?

Ömür Güngör Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KÜTAHYA ŞAPHANE belediye başkan adayı olarak gösterilen Ömür Güngör ŞAPHANE ilçesinde % 0,09 oranında oy almıştır. ŞAPHANE ilçesinde % 0,09 oranında oy olan Ömür Güngör adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

KÜTAHYA ŞAPHANE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.