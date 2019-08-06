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Omurgası kırılan Kerem Bürsin'in yaptığı açıklama alay konusu oldu

Bodrum tatilinde tekneden düşerek omurgası kırılan oyuncu Kerem Bürsin'in sosyal medyadan yaptığı açıklama takipçilerinin diline düştü. Bürsin'in Amerikan aksanıyla konuşması birçok kişi tarafından eleştirildi.

06.08.2019 09:44
Omurgası kırılan Kerem Bürsin'in yaptığı açıklama alay konusu oldu

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yaparken kaldıkları tekneden denize düştü. Omurgası kırılan Bürsin, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak takipçilerine iyi olduğunu söyledi.

"DÖRT HAFTADIR KORSE TAKIYORUM"

Paylaştığı videoda olayın dört hafta önce yaşandığını ve omuriliğini kırdığını söyleyen Bürsin, "Bugün benimle çıkan haberler maalesef doğru. Omuriliğimi kırdım. 4 hafta önce kırdım. Dört haftadır korse takıyorum. Son haftama girdim çok mutlu ve heyecanlıyım. Her şey gayet iyi ve yolunda. Destekleriniz için teşekkürler, iyi ki varsınız" dedi.

ALAY KONUSU OLDU

Oyuncunun bu açıklaması ise sosyal medyada alay konusu oldu. Bürsin'in Amerikan aksanıyla konuşmasını izleyenler 'Kasılırken kırılmıştır o' ve 'Taklit yapıyor sandım' gibi yorumlar yaptı.

İşte Bürsin'e gelen yorumların bazıları:

Yakışıklı oyuncu Kerem BürsinYakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı


Bodrum, Magazin

YORUMLAR (2)
TXX: BUNLAR DA ADAM OLDU GENE SAYEMİZDE
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KISKANÇ ADAM: Yüzüne kezzap atsınlar da tanınmaz hale gel, çirkin ol çünkü çok yakışıklısın kıskanıyorum seni öl lütfen :(
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