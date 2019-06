Omuriliği zedelendi, boynu kırıldı ama hayattan kopmadı

Omurilik zedelenmesi ve boyun kırılması sonucu felç kalan 30 yaşındaki Fırat Arsunar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 'nde gerçekleştirilen multidisipliner (çok branşlı) tedavi sayesinde hayata tutundu. Yüzme branşında 21 madalya sahibi olan genç, kendisi gibi felç kalan hastalara rol model olup, moral ve motivasyon sağladı. Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri (RİH) tarafından, "Kamu Özel İşbirliği" (PPP) modeli ile işletilen hastanede, RİH tarafından yürütülen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinde gerçekleştirilen multidisipliner çalışmalar başarılı sonuçlar veriyor. Bu kapsamda, Hidroterapi, Yürüme Robotu, Fizik Tedavi ve El Robotu ile aynı anda tedavisi gerçekleştirilen 30 yaşındaki engelli genç Fırat Arsunar, hepsinden ayrı ayrı fayda görüp, hızla iyileşme sürecine girdi.Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu omuriliği zedelenen, boynu kırılan ve bu nedenle tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan Fırat Arsunar, hobi ile yüzme sporunda aldığı başarılarla ailesi kadar tedavisini gerçekleştiren ekibin de gurur kaynağı oldu. Genç yaşında yaşadığı talihsiz olaya rağmen hayata küsmeyen ve 1,5 yıldır Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Fırat Arsunar, 7 yılda 21 madalyanın sahibi oldu.Madalyası ile hastaneye geldiSon olarak katıldığı yüzme yarışlarında, kendi kategorisinde Cumhuriyet Kupası kazanan Fırat Arsunar, kazandığı madalyayı boynuna takıp geldiği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde, tedavisini gerçekleştiren doktor, fizyoterapist ve tüm çalışanlara ayrı ayrı teşekkür etti.Tedavisi hidroterapi, yürüme robotu, fizik tedavi ve el robotu ile gerçekleştirilen ve hepsinden ayrı faydalar gören Fırat Arsunar, yaşadığı mutluluğu dile getirirken şunları anlattı:"Adana doğumluyum. 10 sene önce trafik kazası geçirdim. Omuriliğim hasar gördü, boynum kırıldı. Yaşadığım olay benim için bir şoktu ancak hiç umudumu kaybetmedim, hayattan kopmadım. C3, C4, C5 Spinal Kord yaralanması tedavisi görmeye başladım. Yaklaşık 8 yıldır da yüzme sporunda kendimi geliştiriyorum. Buradaki her tedavimden ayrı bir fayda gördüm. Özellikle hidroterapi havuzu bana inanılmaz fayda sağladı. Bu sayede kaslarımın daha da güçlendiğini hissettim. Girdiğim tüm sportif aktivitelerde 7 yılda 21 madalya kazandım. Ancak, son olarak kazandığım Cumhuriyet Madalyası benim için en anlamlı olandı. Bu madalyamla beni tedavi eden doktor ve fizyoterapistleri ziyaret edip teşekkürlerimi dile getirmek istedim. Benim azmim kadar onların itinalı yaklaşımı tedavimin her geçen gün daha iyiye gitmesinde belirleyici unsurlar oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.""Her tedavi için başka illere gidiyorduk"Gencin babası Sezai Arsunar ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıncaya kadar farklı şehirlerdeki hastanelere gitmek zorunda kaldıklarını anlatarak, "Bu bize hem parasal külfet getiriyor hem de tedavimizin sürekliliğini kısıtlıyordu. Başlı başına ayrı bir hastane olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde el robotundan, yürüme robotuna, hidroterapi havuzundan fizik tedaviye kadar her tedavi aynı çatı altında yapılıyor. Bu sayede oğlum daha hızlı iyileşme göstermeye başladı. Çok teşekkür ediyorum. Oğlum da aldığı bu madalya ile kendisinin tedavisine büyük emek verenleri de mutlu etti" diye konuştu.Aldığı kupalar ve azmi ile kendisi gibi tedavi görenlere umut ve rol model olan Fırat Arsunar'ın tedavisini gerçekleştiren fizyoterapistler ise şu bilgileri verdi:"Fizik tedavi süreci içerisinde nörolojik rehabilitasyona ek olarak hastanemizdeki hidroterapi, robotik rehabilitasyon ve el rehabilitasyonu olanaklarından da faydalanan hastamızda multidisipliner bir çalışmanın sonucunda kısa zamanda güzel sonuçlar aldık. Tedavi seansları boyunca hastamız üzerinde germe, normal eklem hareket açıklığı, üst ekstremite (omuz bölgesindeki eklemler) kuvvetlendirme, oturma ve gövde dengesi egzersizlerini kapsayan bir program belirleyip bunun üzerine yoğunlaştık. Hem hastamızın hem de bizim yoğun çabalarımız bu başarılı sonucu getirdi." - ADANA