Omuriliğinde tümör olan Ayaz, ameliyatı bekliyor

İZMİR'de yaşayan Nida (36) ve Murat Balcı (37) çiftinin oğulları Ayaz (2,5), daha önce koşup, oynarken, omuriliğindeki 14 santimlik tümör nedeniyle elleri ile ayaklarını kullanamaz hale geldi. Doktorların riskli olduğu gerekçesiyle Ayaz'ı ameliyat etmediğini, özel hastanede operasyon yapacak doktor bulunduğunu ancak gereken parayı karşılamalarının mümkün olmadığını belirten Murat Balcı, yardım beklediklerini söyledi.

Gaziemir'de oturan Nida ile Murat Balcı çiftinin ikinci çocukları Ayaz, yüksek ateş şikayetiyle 29 Mayıs'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede bir süre gribal enfeksiyon tedavisi gören Ayaz Balcı'nın hastalığına net teşhis koyulamadı. Doktorlar, boynunda eğrilik de olan Ayaz'ı taburcu ederek, Balcı çiftine, Ramazan Bayramı tatili sonrası çocuklarını kontrole getirmelerini söyledi. Yeniden hastaneye götürülen Ayaz'ın boyun eğriliği için yapılan kontrolü sırasında, MR çekilmesine karar verildi. Baba Murat Balcı'nın iddiasına göre, çok sık ağladığı ve durmadığı için doktorlar Ayaz'a anestezi yapılmasını istedi. Baba Balcı, doktorların kendilerine alerjik reaksiyon geliştiği için MR çekiminin yapılmadığını söylediğini aktardı.

Murat Balcı, "MR çekimi yapılmadı ve oğlum servise çıkarıldı. Bize en fazla 5 saat sonra anestezinin etkisinin geçeceğini ve oğlumuzun kendine geleceği söylediler. Ayaz, kendine geldiğinde elleri kolları oynamıyordu. Sonra ateşi 38 derecenin üstüne çıktı. Doktorlar baktı ve çocuğumuzun yoğun bakıma alınmasına karar verdi. Yoğun bakım servisine alındıktan 2 gün sonra MR çekildi. Omuriliğin başından ortasına kadar yaklaşık 14 santimetrelik tümör tespit edildi" dedi.

'AMELİYAT RİSKLİ BULUNDU'

Doktorların, kendilerine tümörün, Ayaz'ın sinirlerine baskı yaptığını ve bu nedenle elleri ile ayaklarını kullanamadığını söylediğini anlatan Murat Balcı, "Doktorlar, oğlumuzun ameliyatının riskli olduğunu, bunu yapamayacaklarını, yapılsa bile ellerini ve ayaklarını kullanamayacağını, Ayaz'ın en fazla 9 ay daha yaşayabileceğini söylediler. Biz de farklı doktorları ve hastaneleri araştırmaya başladık. 10 ayrı profesörle görüştüm. Hepsi de ameliyatın riskli olduğunu söyleyerek kabul etmedi. İzmir'deki özel hastanede görev yapan doktora gittim. Raporlara baktı. Oğlumun durumunu anlattım, sıkıntıları söyledim. Bana ameliyatın çok rahat bir şekilde yapılacağını söyledi. Tümörü temizleyeceğini, çocuğumuzu uzun tedavi sürecinin ardından ayağa kaldıracağını belirtti. Ama bunun için 300 bin liraya yakın paraya ihtiyaç var. İşsizim, bizim bunu karşılamamız mümkün değil" diye konuştu. Seyahat acentesinde çalışan Nida Balcı ise "Götürmediğimiz doktor kalmadı. Çocuğumun tedavisi için gerekli olan parayı bulmak adına her şeyi yapmaya hazırım. Oğlumu yoğun bakımda uyutuyorlar. Bizi duyduğuna eminim. Ne kadar böyle uyuturlar, uyandırırlar mı; bilmiyorum. Bununla ilgili bir şey sormaya bile korkuyorum" dedi.

Murat ve eşi Nida Balcı, İzmir Valiliği'ne yardım kampanyası başlatmak için başvuruda bulunduklarını; ancak bunun süreç gerektirdiğini söyledi. Oğullarının çok fazla vaktinin kalmadığını dile getiren Balcı çifti, hayırseverlerin desteğini beklediklerini belirtti. - İzmir

Kaynak: DHA