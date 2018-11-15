Ömürlük Tutkuların Hikayesi Satranç Müzesi'nde

Satranç Müzesi'nde kültür sanat buluşmaları kapsamında yepyeni bir etkinlik serisi başlıyor. Müze ziyaretçilerini koleksiyonerlerle bir araya getirecek ''Bir Tutkunun Hikayesi'' ile; birbirinden ilginç kültürel birikimler paylaşılacak. 2019 Nisan ayına kadar sürecek etkinliklerin ilki Prof. Dr. Cemal Göncüoğlu'nun ''Gravür Sanatı ve İstanbul Gravürleri'' başlıklı konuşmasıyla 17 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'da başlayacak.

"Dünyanın en büyük satranç Koleksiyonu"nu içinde barındıran Guinness rekorlu Gökyay Vakfı Satranç Müzesi önemli koleksiyonerlere ev sahipliği yapacak. Koleksiyonerlerle Buluşma – Bir Tutkunun Hikayesi" başlıklı etkinlik ile, tutkularını biriktiren önemli isimler ziyaretçilere hikayelerini anlatacak. Ücretsiz olan bu etkinliğe katılmak için Müze giriş bileti almak yeterli olacak.

Prof. Dr. Cemal Göncüoğlu'nun 'Gravür Sanatı ve İstanbul Gravürleri' 17 Kasım, Haldun Özgümüş'ün 'Cumhuriyet Banknotları' 1 Aralık, Gencer Atlagan'ın 'Kalemin Yolculuğu' 19 Ocak 2019, Şaner Alap'ın "Matematik Tarihi ve Hesap Aletleri" 16 Şubat 2019, Arif Kunar'ın 'Don Kişot'un Dünyası' 16 Mart 2019, Bülent Yılmazer'in 'Kanatlı Bir Gençlik Yaratmak' 13 Nisan 2019 tarihlerinde Müze ziyaretçileri ile buluşacak.

"ANKARA'YA VE TÜRKİYE'YE DEĞER KATAN İSİMLERİ DİNLEMEYE HERKESİ DAVET EDİYORUM"

Müzede bir ilk gerçekleştirerek önemli koleksiyonerleri ağırlayacaklarını belirten Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'nin kurucusu Akın Gökyay, şunları söyledi:

"Hobi olarak başladığım satranç biriktirme tutkumu bir Müze'ye dönüştürmek ve gelecek nesillere önemli bir kültür birikimi bırakmak beni ziyadesi ile mutlu ediyor. Dünyanın 110 ülkesini ziyaret etmiş ve satranç taşlarının peşinden koşmuş bir seyyah olarak, bir şeye tutkulu olarak bağlanmak, ona değer kazandırmak, elde ettiğiniz birikimi ise aktarmak bir koleksiyoner için tarif edilemez bir duygu. Benimle benzer duygular ile hareket eden Türkiye'nin önemli kolleksiyonerlerini müzemizde ziyaretçilerimiz ile buluşturacağız. Aynı dili paylaştığımız isimleri müzemizde ağırlamak bizim için çok önemli. Ankara'ya ve ülkemize değer katan bu isimleri dinlemeye herkesi davet ediyorum."