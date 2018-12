14 Aralık 2018 Cuma 14:06



"Omuz atma" cinayetinde tanık polis: "Her olaya doğrudan müdahale etmiyoruz""Sözlü tartışma olduğundan müdahale etmedik"İSTANBUL - İstiklal Caddesi üzerinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan "omuz atma" kavgasına müdahale etmedikleri iddia edilen polis memurlarının yargılandığı davaya devam edildi. Tanık polis, "Her olaya doğrudan müdahale etmiyoruz. Asayiş olaylarına az polisle müdahale edildiği zaman mukavemet olabiliyor. Olay bir anda bize dönüyor. Olay sözlü tartışma ile başlamıştı. Sözlü tartışma olduğundan müdahale etmedik" dedi. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde "omuzatma"tartışması nedeniyle 28 yaşındaki Ayhan Kaya 'nın bıçaklanarak öldürüldüğü kavga sırasında olay yerinde olmalarına rağmen müdahale etmedikleri iddia edilen 2 polisin "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi 'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Mücahit Ö., Ali T. ile müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.Duruşmanın başlamasının ardından hakim, bilirkişi raporunun dava dosyasına ulaştığını kaydetti. Bilirkişi raporunda olay anına ilişkin fotoğrafların yer aldığı görülürken söz alan sanıklar rapora karşı beyanda bulunmak üzere süre talep ettiklerini kaydettiler.Duruşmada daha sonra olay tarihinde komiser yardımcısı olan ve FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Zafer Okumuş tanık olarak dinlenildi."Her olaya doğrudan müdahale etmiyoruz"Okumuş, olay tarihinde İstiklal Caddesi'nde bulunan iki timden birinden kendisinin sorumlu olduğunu söyledi.Asayişten sorumlu olduklarını, belli aralıklarla timlerin vazife aldığını kaydeden Okumuş, "Her olaya doğrudan müdahale etmiyoruz. Asayiş olaylarına az polisle müdahale edildiği zaman mukavemet olabiliyor. Olay bir anda bize dönüyor. Olaydaki gibi 3-4 kişiye bir timin müdahale etmesi mümkün değil" diye konuştu."Sözlü münakaşa aşamasında müdahale edilmemesi yönünde beyan verdim"Hakimin sanıkların "Zafer Okumuş bize müdahale etmeyin" şeklindeki savunmalarını tanığahatırlatması üzerine Okumuş, "Olay sözlü tartışma ile başlamıştı. Sözlü tartışma olduğundan müdahale etmedik. Ben olayda bıçak kullanıldığını hiç farketmedim. Memurlardan birisi bıçağı aldığını söyleyince, üst aramasından ele geçirdiğini düşündüm. Sözlü münakaşa aşamasında müdahale edilmemesi yönünde beyan verdim" ifadelerini kullandı.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklara ve müştekiye bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmalarına süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Olayın geçmişiBeyoğlu İstiklal Caddesi'nde, 4 Temmuz 2015 gecesi "omuzatma"tartışması yüzünden yaşanan kavgada 28 yaşındaki Ayhan Kaya kemer ve yumruklarla dövülmesinin ardından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin İstanbul 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanıklar Cihan Arslan, Ferdi İnci ve Hasan Duman 'ı 21 Aralık 2016 tarihli karar duruşmada "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapse mahkum edilmişti. Öte yandan cinayete geç müdahale ettikleri ve yaşanan kavgayı yalnızca izledikleri iddia edilen güven timlerine bağlı 2 polis hakkında "görevi ihmal" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.