08 Aralık 2018 Cumartesi 11:11



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:11

Ordu'da, "Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Ordu Bölgesel Toplantısı" yapıldı.Ordu Üniversitesi (ODÜ) Şahin Dere Konferans Salonundaki organize edilen toplantıda, "Rotator Manşet Patolojilerine Yaklaşım" konulu panel düzenlendi.Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karahan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ilk bölgesel toplantıyı Karadeniz'de ve Ordu'da yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.ODÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Alper Çıraklı ile çalışma arkadaşlarına ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Karahan, "Derneğin 25 yıllık bir geçmişi var. Oldukça kapalı gibi görünse de aslında tüm Türkiye'ye yayılmış bir derneğiz. Bölgesel toplantılarımıza ilk kez başladık. Her yıl üyelerimiz arasında bir kapalı grup toplantısı yapıyoruz. Bu sene Kars'ta yapacağız." dedi.Karahan, dernek olarak amaçlarının, eğitim faaliyetlerinde bulunma ve pratik bilgileri herkese aktararak standardı yukarıya çekmek olduğunu vurguladı.Her yıl iki kurs düzenlediklerini aktaran Karahan, "İki yılda bir ulusal kongremiz var. 2020'de Antalya'da yapacağımız kongreye davetli ülke statüsünde Kore'yi davet ettik. Oradan 40-50 meslektaşımız gelecek. Kore Türkiye kardeşliğiyle ilgili de bir takım sosyal faaliyetlerimiz olacak." diye konuştu.Doç. Dr. Alper Çıraklı da Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen akademisyenlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Konuşmaların ardından "Rotator Manşet Patolojilerine Yaklaşım" konulu panele geçildi.