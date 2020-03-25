Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››OMV, petrokimya şirketi Borealis'teki hissesini yüzde 75'e çıkardı - Ekonomi

OMV, petrokimya şirketi Borealis'teki hissesini yüzde 75'e çıkardı

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV, Avrupa'nın önde gelen petrokimya şirketlerinden Borealis'teki yüzde 36 hissesini 4,68 milyar dolar karşılığında aldığı yüzde 39'luk ek hisseyle yüzde 75'e çıkardı.

25.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:14
OMV, petrokimya şirketi Borealis'teki hissesini yüzde 75'e çıkardı
Avusturya merkezli enerji şirketi OMV, Avrupa 'nın önde gelen petrokimya şirketlerinden Borealis'teki yüzde 36 hissesini 4,68 milyar dolar karşılığında aldığı yüzde 39'luk ek hisseyle yüzde 75'e çıkardı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, OMV ile Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala, OMV'nin Borealis'in çoğunluk hisselerini almasına yönelik bir anlaşma imzaladı.
Bu kapsamda OMV, Borealis'teki yüzde 36 hissesini, Mubadala'dan 4,68 milyar dolar karşılığında aldığı yüzde 39'luk ek hisseyle yüzde 75'e çıkartarak şirketin hisse çoğunluğuna sahip oldu. Mubadala ise yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen anlaşma kapsamında, şirketteki yüzde 25'lik hissesini koruyacak.
Bu yatırımla OMV, sektörde polyolefin ve baz kimyasal tedariğinde lider sağlayıcı rolünü üstlenecek. Aynı zamanda OMV, Avrupa'daki 1 numaralı etilen ve propilen üreticisi, dünya çapında ise en iyi 10 polimer üreticisinden biri olacak.
Anlaşma kapsamında OMV tarafından 2021'in sonuna kadar 2 milyar avro değerinde bir tasfiye programı uygulanacak. Ayrıca OMV, azaltılmış maliyetler, kolaylaştırılmış operasyonlar ve vergi avantajlarından faydalanarak 2025'in sonuna kadar 700 milyon avro maliyet tasarrufu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMV Yönetim Kurulu Başkanı Rainer Seele, yapılan anlaşmanın gelecek stratejilerinin uygulanmasında sadece bir kilometre taşı değil, OMV tarihinin en büyük dönüşümü olacağını vurguladı.
Bu yatırım sayesinde OMV'nin küresel petrol, gaz ve kimyasal üretiminde kullandığı entegre iş modelinin yüksek kaliteli plastik sektörüne doğru büyümesini sağlayacağını kaydeden Seele, "Yapılan anlaşma aynı zamanda, OMV'nin düşük karbonlu geleceğe geçişte yeniden konumlandırması bakımından da önemli rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.
Mubadala Petrol ve Petrokimya Üst Yöneticisi Musabbeh Al Kaabi de Borealis'in sektörün lider bir şirket olduğunu belirterek, "OMV'deki mevcut yüzde 24,9 hissemiz ve Borealis'te sahip olacağımız doğrudan yüzde 25 payla çalışmalarımıza devam edeceğiz. OMV'nin önemli bir hissedarı olarak Borealis'le stratejik olarak güçlü bir uyum sağlayacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Borealis, yaklaşık 6 bin 900 çalışanıyla Viyana'daki merkez ofisi dahil olmak üzere 120'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Avusturya, Avrupa, OMV, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Ekonomi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Korona nedeniyle ABD’de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Ekonomi
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak Ekonomi
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak
’Evde kal’ çağrısının ardından AVM’ler boş kaldı Ekonomi
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Ekonomi
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Ekonomi
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Ekonomi
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:42: Üretim seferberliği için videolu mesaj - Ekonomi 17:36: Altın yatay, petrol geriledi - Ekonomi 17:36: Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi 17:30: Benzine zam geldi - Ekonomi 17:28: Altının kilogramı 333 bin liraya yükseldi - Ekonomi 17:20: Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 17:06: İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat - Ekonomi 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:52: ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak - Ekonomi 16:21: Standard & Poor'dan koronavirüs açıklaması: Küresel ekonomik aktivite büyük darbe alacak - Ekonomi 15:35: İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak - Ekonomi