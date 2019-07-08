08.07.2019 18:11
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Omzuna inşaat demiri saplandı

Omzuna inşaat demiri saplandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, düşerek omzuna inşaat demiri saplanan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, düşerek omzuna inşaat demiri saplanan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gölcüğez Kuşlu Mahallesi'nde, epilepsi hastası Derya Güler (38), korkuluk bulunmayan evinin yakınından düşerek aşağıdaki inşaata kadar yuvarlandı. İnşaattaki demirlerden biri Güler'in omzuna saplandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin demiri keserek olay yerinden çıkardığı kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
İtfaiye, Ünye, Güncel

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