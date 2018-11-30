On Binlerce Çocuk Tiyatroyla Buluşacak

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun Sadri Alışık Kültür Merkezi tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyunu 2 Aralık 2018'de başlayan ve 2019'un ilk yarısına uzanan dönemde 16 ilde sahnelenecek

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak 10 yıldır sürdürdüğü gelecek nesilleri çevre konusunda bilinçlendirmeye ve geleceği korumaya yönelik çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürüyor. 2008 yılında bu yana 550 temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine ulaşmayı hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu yıl da özellikle tiyatroya ve sanatsal etkinliklere erişimin kısıtlı olduğu illerde sahne alacak.

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu yeni sezonun ilk gösterimlerini 2 Aralık'ta Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi sahnesinde, 3 Aralık'ta ise Akatlar Kültür Merkezi'nde sergiliyor. "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun 2 Aralık'ta 12:30-13.30 arasındaki ilk gösterimin ardından 14.30- 15.30 saatleri arasında ve 3 Aralık günü de Akatlar Kültür Merkezi'nde 11.00-12.00 ve 13.00-14.00 saatleri arasında olmak üzere toplam 4 kez perdelerini İstanbul'daki çocuklar için açıyor.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Ücretsiz oyun 16 ili gezecek, çocuklara doğa sevgisi aşılayacak

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, İstanbul'un ardından başlayacağı bu yılki Anadolu turnesinde ise Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Ordu, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de perdelerini açacak.

Hayvanlar, La Fonten'i yardıma çağırıyor

'La Fonten Orman Mahkemesi'nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral'ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten'den yardım istiyor. Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor.