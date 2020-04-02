Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

On binlerce kişi evdeki zamanını 'e-kütüphane'de kitap okuyarak geçiriyor

Kocaeli'de korona virüs nedeni ile evden çıkamayan vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'e-kütüphane'den on binlerce kitap okudu.

02.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:01
On binlerce kişi evdeki zamanını 'e-kütüphane'de kitap okuyarak geçiriyor
Kocaeli 'de korona virüs nedeni ile evden çıkamayan vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'e-kütüphane'den on binlerce kitap okudu.

Korona virüs salgının yayılmaması için 'Evde Kal' çağrısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de binlerce vatandaş kendisini evinde izole ediyor. Vatandaşların evde kalmasıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu 'e-kütüphane'ye olan ilgi arttı. Öğrenciler ve kitap okumayı seven vatandaşlar, SEKA Kağıt Müzesi içinde yer alan Halk Kütüphanesi ve Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nde yer alan 23 bin kitapları internet üzerinden ücretsiz okuyabiliyor. Korona virüsün Türkiye'de görülmesinden bugüne kadar site üstünden 12 bin kitap okundu. - KOCAELİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››On binlerce kişi evdeki zamanını 'e-kütüphane'de kitap okuyarak geçiriyor - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

11:53: Antalya'da korona virüs tedbirleri en üst seviyede - Haberler 11:51: Şifa deposu Samandağ biberi tüketicinin gözdesi oldu - Haberler 11:50: Intel, 10.Nesil Core H-Serisi Dizüstü Bilgisayar İşlemcilerini Tanıttı - Haberler 11:50: Robotlar Covid-19 Tedavisinde Görev Almaya Başladı - Haberler 11:50: Ay'da Astronot İdrarından Bina Yapılacak - Haberler 11:37: Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak - Haberler 11:13: İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi - Haberler 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti 11:08: İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı - Haberler 10:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı - Haberler 10:10: Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı - Haberler 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi