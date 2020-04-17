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Ön iki ayağı olmayan buzağıya çocuğu gibi bakıyor

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, besicilik yapan Kazım Savur (50), 20 gün önce ön iki ayağı oluşumunu tamamlamadan doğan buzağıya çocuğu gibi bakıyor.

17.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:26
Ön iki ayağı olmayan buzağıya çocuğu gibi bakıyor

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, besicilik yapan Kazım Savur (50), 20 gün önce ön iki ayağı oluşumunu tamamlamadan doğan buzağıya çocuğu gibi bakıyor. Biberonla buzağı besleyen Savur, yürüyebilmesi için de üç tekerli yürüteç yaptı.

Karapınar'da Fevzipaşa Mahallesi Eşeli mevkisinde büyükbaş hayvan yetiştiren Kazım Savur'un beslediği gebe hayvanlardan biri, 20 gün önce ön iki ayağı oluşumunu tamamlamayan bir buzağı doğurdu. Buzağının yürüyebilmesi için üç tekerlekli yürüteç yapan Savur, yavruyu aynı zamanda biberonla besliyor.

Ayakta durmakta güçlük çeken buzağıya çocuğu gibi bakan Savur, şunları söyledi:

"Buzağı 20 gün önce dünyaya geldi. Şu anda sağlığı çok iyi. Ön iki ayağının olmaması onun için zor bir durum. Ayağa kalktığında geri geri yürümek zorunda kalıyor. Bizler de beslenmesine ve sağlığına önem veriyoruz. İlk başta şaşırsak da buzağı kesmeyi asla düşünmedim. Çünkü Allah onu bana imtihan için gönderdi. Evladımızda olsa bir uzvu eksik olsa kesecek miydik? Ben de bunu böyle düşünüyorum. Kesmeyi düşünmüyorum. Büyütüp besleyeceğim. Hatta yürümesi için protez bir araç yapmaya çalıştım. Diğer buzağılar nasıl değerliyse bu da aynı" dedi.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Fevzipaşa, Karapınar, Savur, Güncel
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