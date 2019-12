"On Küçük Zenci" oyunu Tiyatro Ak'la Kara'da gala yaptı

Yeşilçam oyuncusu Ediz Hun'un ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluştuğu, Agatha Christie'nin ölümsüz eseri "On Küçük Zenci" oyununun galası yapıldı.

Kadıköy Tiyatro Ak'la Kara'daki galaya, Hülya Koçyiğit ve Cem Kurtoğlu'nun yanı sıra tiyatro ve sinema dünyasından ünlü isimler ve çok sayıda tiyatrosever katıldı.

Gösterim öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan usta oyuncu Ediz Hun, oyunun Agatha Christie'nin en meşhur romanından uyarlandığını anımsatarak, seyircileri büyük sürprizler beklediğini söyledi.

Tiyatro oyunculuğunun kendisi için çok heyecan verici olduğunu ifade eden Hun, "Arkadaşlarımın hepsi profesyonel sanatçılar ama ben bir sinema sanatçısıyım. Hakikaten çok çaba sarf ettim, çok çalıştım. Tabii takdir seyircinindir. Böyle güzel bir grupla çalışıyor olmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Kamera önünde oynamakla sahnede oynamanın çok farklı olduğunu aktaran usta oyuncu, tiyatroda izleyicinin tepkisini direkt alabildiğini, bunun çok daha keyifli olduğunu dile getirdi.

Oyuncu Pelin Turancı da polisiye ve gerilim türünde bir oyun oynadıklarını ve seyircilerden çok güzel tepkiler aldıklarını aktararak, "Bir kere çok çalışkan, hiç durmadan çalışıyor. Biz ara verdiğimizde bile çalışıyordu. Sadece Ediz Hun'la değil Oya İnci'yle de aynı sahneyi paylaşmak bizim için heyecan verici ve çok gergin bir şey." dedi.

"Dostluğumuz 56 yıl öncesine dayanıyor"

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit ise 56 yıl önce Ediz Hun'la aynı filmde oynadıklarını ve dostluklarının o günden beri sürdüğünü belirterek, "Onu sahnede ilk kez izleyeceğim, onun kadar ben de heyecanlıyım aslında. Çok başarılı olmasını diliyorum. Bence çok isabetli bir karar verdi, oyuncu her alanda kendini sınamak ister. Çok yönlü bir sanatçı, o nedenle tiyatro da olması çok doğal. Bir aktör için zaten sahnede ya da kameranın karşısında pek fark etmez." ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, tiyatro oyunculuğu teklifi gelmesi halinde kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise "Belli olmaz." yanıtını verdi.

"On Küçük Zenci" hakkında

Oyun, Owen çiftinden Zenci Adası'nda düzenlenen bir parti için davet alan ve birbirini tanımayan 10 kişinin esrarengiz hikayesini konu ediniyor.

Oyunda Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun ile Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş rol alıyor.

Yönetmenliğini Burak Karaman'ın üstlendiği oyunun dekor tasarımı Behlüldane Tor, kostüm tasarımı Akın Tezer Tunalı, ışık tasarımı Gökhan Arsın ve Ahmet Güleryüz tarafından yapılıyor.

Kaynak: AA