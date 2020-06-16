On Numara 932. hafta çekiliş sonuçları belirlendi! 15 Haziran MPİ On Numara sonuçları

15 Haziran 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen beş kişi çıkmış ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen şanslı çıkmadığından 509.805,16 TL sonraki haftaya devretti. 932. haftanın On Numara sonuçları...

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932. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 932. hafta çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 509 bin 805 lira 16 kuruşluk ikramiye devretti.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 14, 15, 19, 25, 30, 34, 38, 48, 50, 56, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 77 ve 78 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 112 kişi 3 bin 34 lira 90'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 37 kişi 167'şer lira, 7 bilen 19 bin 479 kişi 24 lira 75'er kuruş, 6 bilen 116 bin 626 kişi 4 lira 40'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 426 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 931. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 101 bin 685 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 7, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 29, 31, 35, 37, 41, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 69 ve 73 olarak belirlendi.Çekilişte 9 bilen 151 kişi 2 bin 245 lira 45'er kuruş, 8 bilen 2 bin 465 kişi 137 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 23 bin 607 kişi 20 lira 45 kuruş, 6 bilen 132 bin 791 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 186 bin 706 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.Büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, 2'si Hatay'ın Samandağ, diğer 2'si Mersin'in Akdeniz ve Balıkesir'in Edremit ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.