On Numara çekildi (1)
On Numara oyununun 918. hafta çekilişi yapıldı.
09.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:14
On Numara oyununun 918. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 6, 14, 19, 26, 27, 31, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 54, 60, 65, 66, 70, 73, 74, 75 ve 80 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 4, 6, 14, 19, 26, 27, 31, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 54, 60, 65, 66, 70, 73, 74, 75 ve 80 olarak belirlendi.
(Sürecek)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :On Numara çekildi (1)
Etiketler : Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Ekonomi
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Ekonomi
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Ekonomi
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Ekonomi
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Ekonomi
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ekonomi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Ekonomi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması