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On Numara çekildi (1)

On Numara oyununun 921. hafta çekilişi yapıldı.

30.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:56
On Numara çekildi (1)
On Numara oyununun 921. hafta çekilişi yapıldı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 45, 51, 56, 60, 69, 72, 73, 75 ve 80 olarak belirlendi.
(Sürecek)

Kaynak: AA

Etiketler: Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi
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