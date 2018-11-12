On Numara Çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 173 bin 134 lira 15 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 849'uncu hafta çekilişinde 9 bilen 123 kişi bin 877 lira 5'er kuruş, 8 bilen 2 bin 94 kişi 110 lira 35'er kuruş, 7 bilen 19 bin 853 kişi 22 lira 25'er kuruş, 6 bilen 117 bin 426 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 194 bin 966 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul
'un Şişli
ve Esenyurt
ilçelerinden yatırdığı belirlendi.
(Bitti)
Milli Piyango İdaresi
12 Kasım 2018 Pazartesi 22:02