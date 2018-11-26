On Numara Çekildi (2)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 176 bin 283 lira 5'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi
Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 101 kişi 2 bin 327 lira 90'ar kuruş, 8 bilen bin 931 kişi 122 lira 5'er kuruş, 7 bilen 19 bin 138 kişi 23 lira 35'er kuruş, 6 bilen 116 bin 753 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 189 bin 795 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul
'un Pendik
ve Sultanbeyli
ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.
(Bitti)
Milli Piyango İdaresi
26 Kasım 2018 Pazartesi 22:26