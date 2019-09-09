On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 892. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 254 bin 167 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 80 kişi 4 bin 236 lira 50'şer lira, 8 bilen bin 956 kişi 173 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 704 kişi 24 lira 35'er kuruş, 6 bilen 121 bin 270 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 178 bin 408 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Bursa'nın Osmangazi ve İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Kaynak: AA