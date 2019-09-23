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On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 894. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 525 bin 483 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

23.09.2019 21:54On Numara çekildi (2)
On Numara oyununun 894. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 525 bin 483 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 120 kişi 2 bin 919 lira 50'şer kuruş, 8 bilen 2 bin 504 kişi 140 lira 15'er kuruş, 7 bilen 23 bin 177 kişi 21 lira 55'şer kuruş, 6 bilen 137 bin 156 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 187 bin 345 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Kaynak: AA

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