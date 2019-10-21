Haberler » Ekonomi » On Numara çekildi (2)

On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 898. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 185 bin 581 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

21.10.2019 21:58On Numara çekildi (2)
On Numara oyununun 898. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 185 bin 581 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 3 bin 674 lira 90'ar kuruş, 8 bilen 2 bin 416 kişi 154'er lira, 7 bilen 24 bin 692 kişi 21 lira 45'er kuruş, 6 bilen 143 bin 578 kişi 3 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 203 bin 37 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Ümraniye, İzmir'in Bornova ve Konya'nın Selçuklu ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
21:58 On Numara çekildi (2)
21:52 On Numara çekildi (1)
21:26 TRT World Forum 2019
20:52 KARDEMİR'de dijital dönüşüm
20:44 Ahşap oyma ürünleri Avrupa'ya ihraç ediyor
20:12 Meteorolojiden sağanak uyarısı
20:08 Bakan Turhan'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt
21.10.2019 22:46:21