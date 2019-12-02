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On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 904. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 282 bin 316 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

02.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 21:54On Numara çekildi (2)
On Numara oyununun 904. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 282 bin 316 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 119 kişi 3 bin 163 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 556 kişi 147 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 849 kişi 22 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 141 bin 769 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 205 bin 127 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, İstanbul'un Kağıthane ve Bağcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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