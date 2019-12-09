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On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 905. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 211 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

09.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:10On Numara çekildi (2)
On Numara oyununun 905. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 211 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 3 bin 776 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 918 kişi 198 lira 60'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 460 kişi 26 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 127 bin 359 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 218 bin 431 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Seyhan, Antalya'nın Muratpaşa ve İzmir'in Buca ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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