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On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 906. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 496 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

16.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:18On Numara çekildi (2)
On Numara oyununun 906. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 496 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 663 lira 70'şer kuruş, 8 bilen bin 986 kişi 192 lira 25'er kuruş, 7 bilen 20 bin 158 kişi 26 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 126 bin 120 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 5 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ordu'nun Fatsa ve İstanbul'un Maltepe ile Bağcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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