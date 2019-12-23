On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 907. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 555 bin 427 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 130 kişi 2 bin 848 lira 75'er kuruş, 8 bilen 2 bin 92 kişi 177 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 230 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 125 bin 989 kişi 4 lira 45'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 227 bin 221 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)

Kaynak: AA