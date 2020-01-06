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On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 909. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 282 bin 920 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

06.01.2020 22:10 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:10 On Numara çekildi (2)
On Numara oyununun 909. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 282 bin 920 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 121 kişi 3 bin 118 lira 45'er kuruş, 8 bilen 2 bin 397 kişi 157 lira 75'er kuruş, 7 bilen 23 bin 426 kişi 23 lira 5'er kuruş, 6 bilen 140 bin 532 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 228 bin 614 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Keçiören ve Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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