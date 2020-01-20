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On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 911. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar liralık ikramiyenin sahibi oldu.

20.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:12On Numara çekildi (2)
On Numara oyununun 911. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar lira kazanırken; 9 bilen 92 kişi 4 bin 167'şer lira, 8 bilen 2 bin 450 kişi 156'şar lira, 7 bilen 22 bin 365 kişi 24'er lira, 6 bilen 133 bin 457 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 233 bin 541 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir, Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Muratpaşa, Balıkesir'in Karesi ve Uşak'ın Merkez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Güncel

Kaynak: AA

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