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On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 915. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 203 bin 345 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

17.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:38On Numara çekildi (2)
On Numara oyununun 915. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 203 bin 345 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 98 kişi 4 bin 150 lira 60'ar kuruş, 8 bilen 1946 kişi 209 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 20 bin 716 kişi 28 lira 5'er kuruş, 6 bilen 129 bin 796 kişi 4 lira 70'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 241 bin 948 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Edirne'nin Uzunköprü ile İstanbul'un Kağıthane ve Bahçelievler ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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