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On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 916. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 306 bin 799 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

24.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:04On Numara çekildi (2)
On Numara oyununun 916. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 306 bin 799 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 93 kişi 4 bin 398 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 319 kişi 176 lira 55'er kuruş, 7 bilen 22 bin 283 kişi 26'şar lira, 6 bilen 138 bin 603 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 230 bin 958 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Balıkesir'in Bandırma ile İstanbul'un Beyoğlu ilçesinden yatırıldığı belirlendi.
(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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