On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 921. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 416 bin 164 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 89 kişi 3 bin 118 lira 30'ar kuruş, 8 bilen 1840 kişi 150 lira 85'er kuruş, 7 bilen 17 bin 922 kişi 22 lira 5'er kuruş, 6 bilen 107 bin 572 kişi 3 lira 90'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 126 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.(Bitti)

Kaynak: AA