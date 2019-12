On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Aralık MPİ On Numara sonuçları

23 Aralık 2019 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen üç kişi çıkmış ve büyük ikramiyeyi paylaşmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen bir kişi 555.427,25 TL ikramiye kazandı. 907. haftanın On Numara sonuçları...

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

907. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 907. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 12, 16, 20, 28, 30, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73 ve 75 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 907. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 555 bin 427 lira 25 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 130 kişi 2 bin 848 lira 75'er kuruş, 8 bilen 2 bin 92 kişi 177 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 21 bin 230 kişi 24 lira 70'er kuruş, 6 bilen 125 bin 989 kişi 4 lira 45'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 227 bin 221 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 906. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 35, 37, 38, 41, 44, 55, 58, 59, 64, 66, 69, 73 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 906. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 496 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 663 lira 70'şer kuruş, 8 bilen bin 986 kişi 192 lira 25'er kuruş, 7 bilen 20 bin 158 kişi 26 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 126 bin 120 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 5 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ordu'nun Fatsa ve İstanbul'un Maltepe ile Bağcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.