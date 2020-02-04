On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Şubat MPİ On Numara sonuçları - On Numara rekor kırdı!

3 Şubat 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen bir kişi ikramiyeyi kazanmıştı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen 12 ikişi 49.236,00 TL ikramiyeyi bölüştü. 913. haftanın On Numara sonuçları...

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913. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 913. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 5, 7, 15, 16, 19, 21, 22, 26, 31, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 62, 68, 69 ve 76 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 913. hafta çekilişinde 10 bilen 12 kişi, 49 bin 236'şar lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 173 kişi 2 bin 276 lira 85'er kuruş, 8 bilen 3 bin 602 kişi 109 lira 75'er kuruş, 7 bilen 30 bin 639 kişi 18 lira 25'er kuruş, 6 bilen 170 bin 109 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 646 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Adana'nın Seyhan, Aydın'ın Söke, Balıkesir'in Karesi, Bursa'nın Nilüfer, Çorum'un Merkez, Gaziantep'in Şahinbey, İzmir'in Karşıyaka, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Van'ın İpekyolu ile İstanbul'un Bakırköy, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 31, 34, 41, 46, 48, 50, 52, 59, 62, 64, 68 ve 76 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 912. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 580 bin 933,15 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 141 kişi 2 bin 747,20'şer lira, 8 bilen 2 bin 435 kişi 159,25'er lira, 7 bilen 26 bin 505 kişi 20,90'ar lira, 6 bilen 142 bin 542 kişi 4,05'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 227 bin 712 kişi 3,25 lira ikramiye alacak. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.