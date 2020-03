On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 30 Mart MPİ On Numara sonuçları

30 Mart 2020 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen iki kişi çıkmış ve büyük ikramiye olan 222.377,00 TL'yi paylaşmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen iki kişi 416.164,55 TL ikramiye kazandı. 921. haftanın On Numara sonuçları...

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

921. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 921. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 3, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 26, 28, 29, 32, 35, 37, 45, 51, 56, 60, 69, 72, 73, 75 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 921. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 416 bin 164 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 89 kişi 3 bin 118 lira 30'ar kuruş, 8 bilen 1840 kişi 150 lira 85'er kuruş, 7 bilen 17 bin 922 kişi 22 lira 5'er kuruş, 6 bilen 107 bin 572 kişi 3 lira 90'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 126 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 920. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 8, 15,18, 22, 23, 24, 27, 28, 38, 44, 50, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 76 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 920. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 222 bin 377'şer lira ikramiye kazandı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 3 bin 370 lira 15'er kuruş, 8 bilen 1692 kişi 175 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 312 kişi 25 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 99 bin 548 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 495 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir ile İstanbul'un Sancaktepe ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.