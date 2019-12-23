On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 23 Aralık 2019 Milli Piyango

23 Aralık Pazartesi 2019 On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen üç kişi çıkmış ve 190.496,20 TL kazanmıştı. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor? Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 907. haftanın On Numara sonuçları ne zaman belli olacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün, Milli Piyango İdaresi tarafından 907. On Numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'ndaki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

On Numara çekilişi canlı izlemek için TIKLAYINIZ…

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Haftanın numaraları çekildikten sonra 23 Aralık 2019 On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 906. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 35, 37, 38, 41, 44, 55, 58, 59, 64, 66, 69, 73 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 906. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 496 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 663 lira 70'şer kuruş, 8 bilen bin 986 kişi 192 lira 25'er kuruş, 7 bilen 20 bin 158 kişi 26 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 126 bin 120 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 5 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ordu'nun Fatsa ve İstanbul'un Maltepe ile Bağcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

ON NUMARA NEDİR, NASIL OYNANIR?

On Numara Süper Loto ve Sayısal Loto gibi rakam tahmini esasına dayanan sayısal şans oyunudur ve Milli Piyango İdaresi tarafından yürütülür. 1 ila 80 arasında kura ile belirlenen 22 rakamdan 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamı doğru tahmin edenler ve hiçbir sayıyı tahmin edemeyenler ikramiye kazanır.

On Numara katılımcıları On Numara oyun kağıdı üzerindeki 80 adet rakamdan 10 tanesini işaretler. Kura çekilişi sonucu 22 adet rakamlara uyum durumuna göre ikramiye kazanılmaktadır.