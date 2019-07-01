On numara çekilişi saat kaçta? On numara sonuçları ne zaman belli olacak?

1 Temmuz Pazartesi On Numara sonuçları için bu akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekilecek. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen iki kişi çıkmış ve talihliler kişi başına 161.709,40 TL kazanmışlardır. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan biri çıkacak mı merakla bekleniyor? Peki On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 882. haftanın On Numara sonuçları ne zaman belli olacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Bugün yani 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü, Milli Piyango İdaresi tarafından 882. On Numara sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilir ve böylece haftanın şanslı altı sayısını anında öğrenebilirsiniz.

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ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?



Haftanın numaraları çekildikten sonra 1 Temmuz 2019 On Numara sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi On Numara sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30'dan sonra yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın On Numara sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI



Bu haftanın kazandıran numaraları: 5, 11, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 44, 46, 48, 49, 63, 68, 74, 79

On Numara oyununun 881. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 161 bin 709 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Denizli 'nin Pamukkale ve Kayseri 'nin Kocasinan ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Geçen haftaki çekilişte 9 bilen 108 kişi bin 997'şer lira, 8 bilen 2 bin 73 kişi 104'er lira, 7 bilen 20 bin 355 kişi 20 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 119 bin 676 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 478 kişi de 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 156 bin 99 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 859 bin 348 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 479 bin 133 lira 20 kuruş aktarıldı.