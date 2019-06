On Numara Sonuçları 10.06.2019: İşte 879. haftanın kazandıran sayıları

Pazartesi akşamlarının heyecanla beklenen On Numara sonuçları belli oldu. İstanbul Beyoğlu''ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılan On Numara çekilişi ile haftanın kazandıran 22 sayısı belirlendi. Oyuna katılanlar içinden, bu sayılar arasından 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. Saat 21.15''te başlayan çekiliş canlı yayında yapıldı. Kuponunuzu sorgulamak ve 10 Haziran 2019 On Numara sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

On Numara sonuçları 10 Haziran 2019

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI



On numara 878. hafta çekilişinde kazandıran numaralar: 1, 2, 3, 7, 10, 13, 16, 21, 29, 31, 33, 34, 43, 50, 53, 54, 59, 65, 66, 67, 70, 79

On Numara oyununun 878. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 158 bin 467''şer lira ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Bursa''nın Gemlik ve Mersin''in Silifke ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 81 kişi 2 bin 608''er lira, 8 bilen 1 bin 623 kişi 130''ar lira, 7 bilen 16 bin 875 kişi 23 lira 85''er kuruş, 6 bilen 103 bin 35 kişi 4 lira 15''er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 43 kişi 3 lira 10''ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 112 bin 889 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 842 bin 81 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 469 bin 530 lira kuruş aktarıldı.

ON NUMARA İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, kazanılan miktara göre farklı yerlerden alınmaktadır. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre; hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.