On Numara sonuçları 11 Kasım 2019 - MPİ On Numara 901. hafta

11 Kasım 2019 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen dört kişi çıkmış ve talihliler kişi başına 139.318,95 TL kazanmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen üç kişi 192.270,70 TL ikramiye kazandı. 901. haftanın On Numara sonuçları...

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901. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 901. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 04, 07, 09, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 27, 32, 37, 41, 45, 62, 64, 70, 74, 75, 76, 78 ve 80 olarak belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 900. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 10, 25, 27, 29, 38, 39, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 62, 64, 68, 74, 75, 77 ve 78 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 116 kişi 3 bin 203 lira 35'er kuruş, 8 bilen 2 bin kişi 186'şar lira, 7 bilen 19 bin 246 kişi 27 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 116 bin 691 kişi 4 lira 85'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 259 bin 928 kişi 2 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Serik, İzmir'in Karşıyaka ve Kahramanmaraş'ın Afşin ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.