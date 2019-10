On Numara sonuçları 14 Ekim 2019 - MPİ On Numara 897. hafta

14 Ekim 2019 On Numara sonuçları için dün akşam noter huzurunda haftanın şanslı 22 numarası çekildi. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte on bilen üç kişi çıkmış ve talihliler kişi başına 180.774,25 TL kazanmışlardı. Dün akşam yapılan çekilişte de on bilen iki kişi 268.526,15 TL ikramiye kazandı. 897. haftanın On Numara sonuçları...

On Numara sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ...

897. HAFTA KAZANAN NUMARALAR

On Numara oyununun 897. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8,14,16, 23, 25, 26, 27, 29, 39, 40, 41, 46, 52, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 71, 73 ve 76 olarak belirlendi.

14 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 897. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 268 bin 526 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 96 kişi 3 bin 730 lira 25'er kuruş, 8 bilen 1829 kişi 196 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 18 bin 692 kişi 27 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 115 bin 236 kişi 4 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 217 bin 627 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Eskişehir'in Odunpazarı ve İstanbul'un Pendik ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara oyununun 896. hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 7, 9, 12, 29, 30, 31, 33, 34, 41, 43, 44, 46, 53, 60, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 76 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 180.774,25 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler ise Antalya/ Alanya - İstanbul/ Beykoz - Sakarya/ Adapazarı ilçelerinden çıktı.