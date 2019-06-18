On Numara sonuçları 17 Haziran: Milli Piyango On Numara sonucu belli oldu!

17 Haziran On Numara sonuçları belli oldu. Canlı yayında yapılan 880. hafta çekilişinde on bilen 4 kişi çıktı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişin sonucuna göre talihliler kişi başına 83'er biner lira kazandılar. MPİ tarafından açıklanan sonuçların detaylarını sayfamızda bulabilirsiniz.

17 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

Kazandıran numaralar: 02, 05, 17, 19, 20, 21, 30, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 65, 70, 76, 77, 78, 79, 80

Haftanın kazandıran numaraları belirlendikten sonra 880. haftanın On Numara sonuçları da açıklandı. Sonuçlara göre bu akşam on bilen 4 kişi çıktı. İstanbul, İzmir, Sivas ve Zonguldak'tan şanslarını deneyen talihliler, kişi başına 83 bin 421 lira kırk beşer kuruş kazandılar.

Ayrıca çekilişte 9 bilen 128 kişi bin 738 lira beşer kuruş, 8 bilen 1 bin 835 kişi 121 lira otuz beşer kuruş, 7 bilen 17 bin 293 kişi 24 lira 55'er kuruş, 6 bilen 104 bin 344 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 192 bin 575 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.