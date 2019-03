18 Mart On Numara Sonuçları: 867. haftada 10 bilen 2 kişi, 173 bin'er lira ikramiye kazandı.

On Numara 867. hafta çekilişi yapıldı ve On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da canlı yayında yapılan 18 Mart On Numara çekilişinde on bilen iki kişi çıktı. Büyük ikramiyeyi paylaşan talihliler, kişi başı 173 biner lira kazandılar. İşte On Numara sonuçları, haftanın sayıları ve sayısal detaylar...

ON NUMARA SONUÇLARI 18 MART

On numara oyununun 867'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 27, 34, 41, 46, 51, 55, 62, 65, 66, 68, 69, 75 ve 77 olarak belirlendi.

On Numara çekilişi sonuçlarına göre 10 bilen 2 kişi, 173 bin 551 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Fatih ve Ankara'nın Yenimahalle ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

On Numara 867. haftaki çekilişinde 9 bilen 113 kişi 2 bin 48 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 942 kişi 119 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 19 bin 727 kişi 22 lira 55'er kuruş, 6 bilen 117 bin 976 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 191 bin 186 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 313 bin 983 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 922 bin 140 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 514 bin 218 lira 67 kuruş aktarıldı.

GEÇEN HAFTANIN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 866. hafta kazandıran numaraları; 04, 12, 20, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39, 41, 53, 56, 58, 59, 63, 69, 70, 74, 76, 80

On Numara 866. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 174 bin 103 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Muratpaşa ve Denizli'nin Pamukkale ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

11 Mart On Numara çekilişinde 9 bilen 78 kişi 2 bin 976 lira 55'şer kuruş, 8 bilen bin 683 kişi 138 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 17 bin 404 kişi 25 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 107 bin 401 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 198 bin 607 kişi 3 lira ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 321 bin 357 lira 45 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 924 bin 796 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 515 bin 857 lira 22 kuruş aktarıldı.